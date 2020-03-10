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Kuveyt, Vize, Güncel

Kuveyt koronavirüse karşı önlemleri artırıyor

Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime iki hafta daha ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi karar aldı.

10.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:00
Kuveyt koronavirüse karşı önlemleri artırıyor

Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime iki hafta daha ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi karar aldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Mezram, hükümetin, başta üniversiteler, fakülteler, askeri okullar ve Vakıflar Bakanlığına bağlı merkezler olmak üzere tüm eğitim kurumlarında verilen tatilin süresinin 2 hafta daha uzatılması yönünde karar aldığını söyledi.

Hükümetin daha önce ülkedeki tüm eğitim kurumlarında 1-14 Mart tarihlerindeki tatil kararına işaret eden Mezram, yeni kararla 15-21 Mart arasında eğitime ara verileceğini dile getirdi.

Mezram virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar arasında ayrıca, "tüm resmi kurumların; karantina altındaki çalışanların iş yerlerine gelmesine izin vermemesinin ve Sağlık Bakanlığının belirlediği süreyi karantinada geçirmesini sağlamasının" yer aldığını aktardı.

Hükümet Sözcüsü, kamusal alanlarda virüsün yayılmasını önlemek adına da ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm sinema, tiyatro, düğün salonları ile otellerdeki eğlence salonlarının kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

Vize işlemleri ve spor faaliyetleri askıya alınması

Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanlığını, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarıyla koordinasyon içerisinde ülkeye girişleri ve tüm vize işlemlerini durdurmakla görevlendirdiğini söyleyen Mezram, diplomatik heyetlerin bu kararın dışında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Mezram, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde ülkedeki spor federasyonlarına, "ikinci duyuruya kadar spor faaliyetlerinin ve dostluk müsabakalarının askıya alınması çağrısında bulunulduğuna" dikkati çekti.

Virüse yakalanan 1 kişi iyileşti

Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs teşhisi koyulan bir kadının iyileştiğini duyurdu.

Yapılan tahlil ve muayenelerin, hastanın virüsün semptomlarından kurtulduğuna işaret ettiğini aktaran Sabah, rutin muayenesinin ardından hastanın yarın taburcu edileceğini söyledi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada, 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve ülkede salgına yakalananların sayısının 65'e yükseldiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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