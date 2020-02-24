Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu

24.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:18

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını durdurma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ulusal bayram kutlamalarının durdurulması yönünde karar alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlere uygun olmayan toplantılardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, ayrıca Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki bir heyeti, virüsle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması adına görevlendirdi.

Kuveyt, 1961'de İngiltere'den ayrılarak tam bağımsızlığını kazanması münasebetiyle her yıl 25 Şubat'ı Milli Gün olarak kutlarken, 26 Şubat'ta da Körfez Savaşı sırasında Irak tarafından işgal edilen topraklarının kurtuluşunu anıyor.

Spor faaliyetleri askıya alındı

Öte yandan Kuveyt Futbol Federasyonu da bugünden itibaren iki hafta boyunca spor faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Federasyon Başkanı Ahmed el-Yusuf, söz konusu kararın, kamu yararına Enformasyon ve Gençlik Bakanı Muhammed el-Cebiri'nin talimatları üzerine alındığını belirtti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.

İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA