Kuveyt: "Körfez krizinin çözümü konusunda faydalı görüşmeler oldu"
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Kuveyt: "Körfez krizinin çözümü konusunda faydalı görüşmeler oldu"

05.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:12
Kuveyt:

Kuveyt, Körfez ülkeleri arasındaki krizinin çözümü için son dönemde "faydalı görüşmeler" olduğunu duyurdu.

Kuveyt, Körfez ülkeleri arasındaki krizinin çözümü için son dönemde "faydalı görüşmeler" olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik Kuveyt'ten gelen açıklamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleri arasındaki ihtilafların çözümü için diğer bölge ülkeleriyle faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu. El-Sabah açıklamasında, "Diğer Körfez ülkeleri de bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.

Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik Kuveyt'ten gelen anlaşma teklifini İran tarafı olumlu karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasi ve bölgesel iş birliğine önem verdiğini belirterek, "Umut ediyoruz barış ortamı tüm bölge halklarının ekonomik ve siyasi kalkınmasına yol açar" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır 2017'de Katar'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlamış ve ilişkilerini sonlandıran her 3 ülke hava, kara ve deniz sınırlarını Katar'a kapatmıştı. Söz konusu durum, Körfez bölgesinde krize neden olmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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