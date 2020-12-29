Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ni bekleyen olumlu atmosferden memnun
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Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ni bekleyen olumlu atmosferden memnun

29.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:26
Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ni bekleyen olumlu atmosferden memnun

Kuveyt, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan Körfez İşbirliği Konseyini (KİK) bekleyen olumlu atmosferden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Kuveyt, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan Körfez İşbirliği Konseyini (KİK) bekleyen olumlu atmosferden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Başbakan Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda Körfez krizi ve 5 Ocak'ta yapılması beklenen KİK zirvesi ele alındı.

Bakanlar Kurulunun toplantısında, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Kuveyt Emiri Nevaf bin el-Ahmed es-Sabah'a iki mektup gönderdiği ifade edildi.

Kral Selman'ın mektubunda, Kuveyt Emiri'ni zirveye davet ettiği, Katar Emiri'nin ise Körfez krizinin çözümü için harcadığı çabadan ötürü Kuveytli mevkidaşına teşekkür ettiği belirtildi.

Toplantıda, KİK Zirvesi'ni bekleyen olumlu atmosferden memnuniyet duyulduğu, bu atmosferin Körfez ülkelerinin yeniden kaynaşması ve kardeşlik ruhunun kökleştirilmesinin önemine olan inancı yansıttığı vurgulandı.

KİK Zirvesi'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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