Kuveyt Kızılayından Suriyeli Öğrencilere Ziyaret

Kuveyt Kızılayı yetkilileri, Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki Suriyeli öğrenciler için yaptırdıkları yaşam evini ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki eğitim köyünde bir villanın yapımını üstlenen Kuveyt Kızılayı yetkilileri, sponsor oldukları yaşam evini ve içerisinde barınan öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Kuveyt Kızılayı yetkilisi Nabeel Alhafez, ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıl önce açılan yaşam evinde savaş mağduru çocukların doğru yönlendirmeler ve uzman kadrolar tarafından yetiştirildiğini gördüklerini aktardı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde başka kurumların sponsor olduğu 55 villanın daha bulunduğunu kaydeden Alhafez, "Yine okul, mescit ve zengin sosyal etkinlik alanlarının çocukların verimli vakit geçirmesi için inşa edildiğini gördük. Ümidimiz buradan mezun olan çocukların kendi ülkelerini yeniden inşa edecek bireyler olarak yetiştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu ise, Suriyeli savaş mağduru çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaya gayret ettiklerini anlattı.

Savaşın birçok olumsuzluğu içerisinde barındıran bir kelime olduğunu savunan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de de maalesef on binlerce çocuk savaşta hayatını kaybetti. Yüz binlercesi ise anne-babasını yitirdi. Bu çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Suriye ve Türkiye içerisinde birçok projeye imza attık. Reyhanlı Eğitim Köyü, bu projeler arasında büyük önem taşıyor. Yeteneklerine göre yönlendirilen çocuklar buradan topluma faydalı bireyler olarak mezun olacaklar. Bu tesisimizde bulunan 55 villadan birinin sponsorluğunu üstlenen Kuveyt Kızılayı yetkililerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde inşa edilen villa tipi evde 7-8 yaşlarında 18 savaş mağduru kız çocuğunun barındığı ve Reyhanlı Eğitim Köyü'nün idare ve eğitim çalışmalarının Yetim Vakfı tarafından yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA