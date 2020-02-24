Kuveyt, Irak ile sınır kapılarını kapattı

24.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:32

Irak'ın Necef kentinde ilk korona virüsü vakasının onaylanmasının ardından Kuveyt, Irak ile sınır kapılarını kapatarak uçak seyahatlerini askıya aldığı duyurdu.



Balıkçılar Kuveyt Havalimanı'nda Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sami el-Hamed yaptığı açıklamada, Irak'ta korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından ülkenin Irak ile kara ve deniz sınırlarının yanı sıra uçak seferlerinin ileri bir tarihe kadar askıya alınmasına karar verdiklerini kaydetti. El - Hamed, söz konusu kararın dünyada hızla yayılan korona virüsünün ülkesine girmesini önlemek amacıyla alınan bir tedbir olduğunu vurguladı.



Irak Sağlık Bakanlığı ülkenin Necef kentinde bugün ilk korona virüsü vakasına rastlandığını açıklaması ardından ülkenin güneyindeki Zikar kentinde de virüs taşıdığı şüphesiyle bir Hindistanlı da karantinaya alındığı bildirilmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA