Kuveyt, İngiltere ile karşılıklı ticari uçuşları askıya aldı

Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiği İngiltere ile karşılıklı ticari uçuşları durdurma kararı aldı.

Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiği İngiltere ile karşılıklı ticari uçuşları durdurma kararı aldı.

Kuveyt Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın 6 Ocak itibarıyla yürürlüğe konulacağı ve ikinci duyuruya kadar uygulamada kalacağı bildirildi.

Açıklamada, kararın, sağlık yetkililerinin talimatı üzerine alındığı belirtilerek, geçici olduğu vurgulandı.

Kararın ne zamana kadar geçerli olduğu yönünde ise bilgi verilmedi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19'un bir türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah