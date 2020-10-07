Kuveyt'in yeni Veliaht Prensi açıklandı

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt'in Veliaht Prensi olarak seçti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt'in Veliaht Prensi olarak seçti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir yeni Veliaht Prensi seçti. Kuveyt kraliyet Divani, Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt'in Veliaht Prensi olarak seçildiğini açıkladı. Kuveyt kraliyet Divani'na göre Perşembe günü Kuveyt Ulusal Meclisi'nde yeni Veliaht Prensinin seçimi onaylayacak. Kuveyt Ulusal Meclis'te seçilen Emir yeterince oy alamazsa, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah aday olabilecek 3 Veliaht Prensinin isimleri daha sunacak.

Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1940 doğumlu, Kuveyt'in 10. Emirinin yedinci oğlu ve 29 Eylül'de vefat eden Kuveyt Emirinin erkek kardeşi. Mişaal Al-Ahmad 2004 yılından bu yana Kuveyt Ulusal Muhafızları'nda şef yardımcısı olarak görev yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı