Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

- Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

KUVEYT - Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinden yangın çıktı. Ulusal Petrol Şirketi'ne ait olan Mina el-Ahmedi rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. KNPC tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 2 işçinin Asya kökenli oldukları ve yaralı olarak hastaneye sevk edilmelerinin ardından hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı. Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı.

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

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