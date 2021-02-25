Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

25.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:38
Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

Kuveyt'te mali yılın 10 aylık döneminde bütçe açığının 5,41 milyar dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.

Kuveyt'te mali yılın 10 aylık döneminde bütçe açığının 5,41 milyar dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.

Kuveyt Maliye Bakanlığının yayımladığı aylık raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarının düşmesinden bütçe gelirlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, 2020-2021 mali yılına ait 10 aylık dönemde bütçe açığının 5,41 milyar dinara çıktığı aktarıldı.

Bakanlık daha önce mali yılın ilk 6 ayında 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verildiğini açıklamıştı.

Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre 1 Nisan'da başlayıp sonraki yıl 31 Mart'ta sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Umut Bulut Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:39:36. #1.16#
title