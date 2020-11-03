Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'den Beyazgül'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'den Beyazgül'e ziyaret

03.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:34
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'den Beyazgül'e ziyaret

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Al-Zawawi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Beyazgül, Al-Zawawi'ye hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İlgili Haberler

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Kaymakam İlidi'den ADEM'e ziyaret
Kaymakam İlidi'den ADEM'e ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Adem Ljajic Fatih Terim
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'den Beyazgül'e ziyaret - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:36:47. #1.15#
title