Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi El-Zevavi'den Ziyaret

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay SAÜ Rektörlüğüne atanan Savaşan'a ziyaretler devam ediyor.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi, bu kapsamda Rektör Savaşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Büyükelçi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Savaşan'a yeni görevinde başarılar dilerken, Savaşan da ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.