Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi'den Valisi Gül'e ziyaret
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.
Vali Gül tarafından karşılanan el- Zevavi, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Ziyarette, Kuveyt'in Suriyelilere yönelik yardım çalışmalarını güçlendirme ve pekiştirme konuları görüşüldü.
Vali Gül, konuğu el-Zevavi'ye bakır işlemeli fincan takımı hediye etti.
El- Zevavi, daha sonra insanı yardım faaliyetlerinde bulunan bazı yardım derneğini ziyaret etti.