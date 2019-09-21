Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi'den Valisi Gül'e ziyaret

21.09.2019 12:42

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül tarafından karşılanan el- Zevavi, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyarette, Kuveyt'in Suriyelilere yönelik yardım çalışmalarını güçlendirme ve pekiştirme konuları görüşüldü.

Vali Gül, konuğu el-Zevavi'ye bakır işlemeli fincan takımı hediye etti.

El- Zevavi, daha sonra insanı yardım faaliyetlerinde bulunan bazı yardım derneğini ziyaret etti.

Kaynak: AA