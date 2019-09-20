Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi'den Vali Erin'e ziyaret

20.09.2019 15:00

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin tarafından karşılanan el- Zevavi, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyarette Türkiye-Kuveyt dostluk ve kardeşliğini geliştiren birlikteliklerinin devam etmesi dileğinde bulunan el-Zevavi, Kuveytli hayır kuruluşlarının kentte yürüttüğü faaliyetlere destek veren Vali Erin ve Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

El-Zevavi'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Erin de iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağının, mazlum ve mağdur Suriye vatandaşlarına yardım vesilesi ile geliştiğini, bu birlikteliğin gelişmesine katkı sunan Kuveyt halkına teşekkür etti.

Vali Erin, konuğu el-Zevavi'ye Göbeklitepe'nin yağlı boya tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA