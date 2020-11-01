Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaretinde konuşan Al-Zawawi, Mardin ve ilçelerinin tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İncelemeleri sırasında şehrin yatırım avantajları hakkında bilgi alacağını dile getiren Al-Zawawi, Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaymakam Tekin Dündar ise, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tarihi ilçeye gelen turist sayısında azalma olduğunu söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de şehirde farklı dil, din ve kültürlere mensup vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını belirterek, "Şu anda bu hoşgörü nedeni ile Mardin'de çok sayıda dizi ve filim çekilmektedir." dedi.

Büyükelçisi Al-Zawawi ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki tarih mekanları gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol