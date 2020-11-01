Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu

01.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:58
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaretinde konuşan Al-Zawawi, Mardin ve ilçelerinin tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İncelemeleri sırasında şehrin yatırım avantajları hakkında bilgi alacağını dile getiren Al-Zawawi, Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaymakam Tekin Dündar ise, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tarihi ilçeye gelen turist sayısında azalma olduğunu söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de şehirde farklı dil, din ve kültürlere mensup vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını belirterek, "Şu anda bu hoşgörü nedeni ile Mardin'de çok sayıda dizi ve filim çekilmektedir." dedi.

Büyükelçisi Al-Zawawi ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki tarih mekanları gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

İlgili Haberler

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Midyat'ta
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Midyat'ta
Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği ev, gün yüzüne çıkartılıyor
Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği ev, gün yüzüne çıkartılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Türkan Şoray Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:10:48. #1.15#
title