Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Günü kutlandı

24.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:08

Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Muhammed'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya'nın yanı sıra birçok diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Muhammed, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Türkiye ve Kuveyt arasındaki en yüksek seviyeli dostluğun son yıllarda gerçekleştiğini anlattı.

Türkiye'nin Kuveyt'in bağımsızlık mücadelesindeki desteklerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Muhammed, ekonomik, sivil havacılık, işletme, telekomünikasyon, teknoloji ve spor gibi alanlardaki anlaşmaların iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Muhammed, Kuveyt'in Burgan Bank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi bankalar aracılığıyla Türk bankacılık sistemine yatırım yaptığını ve 500'den fazla Kuveytli gayrimenkul şirketinin de Türkiye'de varlık gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'den de birçok firmanın Kuveyt'te büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Muhammed, şunları kaydetti:

"Türk firmaları toplamda 6,5 milyar dolarlık dev projelere adım attı. Bu projelerin en büyüğü 4,3 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı geliştirme ve genişletme projesidir. Bunun yanı sıra 940 milyon dolarlık altyapı projeleri de hala devam etmektedir. "

Konuşmanın ardından Milli Gün ve "Yeni Kuveyt 2035" projesi için pasta kesildi.

Etkinlikte Kuveytli bir müzik grubu da ülkeye has şarkılar seslendirdi.

Kaynak: AA