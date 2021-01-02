Kuveyt ile İngiltere arasındaki hava yolu ulaşımı yeniden başladı
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Kuveyt ile İngiltere arasındaki hava yolu ulaşımı yeniden başladı

02.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:08
Kuveyt ile İngiltere arasındaki hava yolu ulaşımı yeniden başladı

Kuveyt, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle durdurduğu hava yolu ulaşımını yeniden başlattı.

Kuveyt, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle durdurduğu hava yolu ulaşımını yeniden başlattı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, iki ülke arasında 20 Aralık'ta durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden açılmasıyla İngiltere'den gelen ilk uçak Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enes es-Salih ve Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, hava trafiğinin yeniden başlamasının ardından havalimanındaki düzenlemeler ve sağlık önlemleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Sabah, havalimanında yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkede yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Bakan Sabah, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Kuveyt, 20 Aralık'ta İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeden hava yolu ulaşımını durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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