Kuveyt ile Filipinler Arasındaki "İşçi" Krizi

Kuveyt yönetimi, Filipinler Dışişleri Bakanlığının, Kuveyt'teki Filipinlilerin sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının iki gün önce Kuveyt'in Manila Büyükelçisi Salih ez-Zuveyh'e verdiği ve başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipin vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı notada yer alan taleplere ilişkin bilgi verdi.

Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt makamları tarafından alıkonulanlar hakkında Carallah, bu kişilerin, devletin egemenliğine zarar veren ve kanunları çiğneyen fiillerde bulunduğunu kaydetti.

Filipinler'in talepleri arasında, Kuveyt makamlarıyla Filipinler Büyükelçiliği arasında 24 saat hizmet verecek bir danışma hattı kurulması, işverenlerle sorun yaşayan işçiler için barınma merkezlerinin inşa edilmesi, Filipinlilerin açacağı davalarda adaletin tahakkuk etmesi ve alıkonulanlara insani muamelede bulunulması yer alıyor.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliğine ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayımlanması üzerine diplomatik kriz haline dönüşmüştü.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısının Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp olan Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı geçen çarşamba günü Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı "istenmeyen adam" ilan etmiş ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine gelmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yollarına giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye dönüş için bedava bilet alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğunu savunmuştu.

Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerinde de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.