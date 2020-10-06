Kuveyt Hükümeti istifasını sundu

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.

Kuveyt'in resmi haber ajansı (KUNA), bu sabah Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğunu duyurdu. KUNA, Emir Nevvaf'ın hükümete olan güvenini ifade ettiğini ve Kasım ayında yapılacak genel seçimlerine hazırlık yapmakla ve işlerini yürütmekle görevlendirdiğini ifade etti. Kuveyt anayasa uzmanı Muhammad Al-Maqati, hükümetin istifasının yeni bir Emir'in iktidara gelmesi nedeniyle bir zorunluluk meselesi olduğunu belirterek, "Anayasaya göre hükümetin Emir'in güvenini alması gerekiyor ve bu hükümet merhum Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'in hükümeti." dedi.

Öte yandan, Kuveyt Emirlik Divanı, geçtiğimiz Salı günü Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ABD'de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Çarşamba günü yemin ederek ülkenin yeni Emiri olmuştu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı