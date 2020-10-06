Kuveyt Hükümeti istifasını sundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt Hükümeti istifasını sundu

06.10.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:59
Kuveyt Hükümeti istifasını sundu

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.

Kuveyt'in resmi haber ajansı (KUNA), bu sabah Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın başkanlığındaki hükümetin ülkenin yeni Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğunu duyurdu. KUNA, Emir Nevvaf'ın hükümete olan güvenini ifade ettiğini ve Kasım ayında yapılacak genel seçimlerine hazırlık yapmakla ve işlerini yürütmekle görevlendirdiğini ifade etti. Kuveyt anayasa uzmanı Muhammad Al-Maqati, hükümetin istifasının yeni bir Emir'in iktidara gelmesi nedeniyle bir zorunluluk meselesi olduğunu belirterek, "Anayasaya göre hükümetin Emir'in güvenini alması gerekiyor ve bu hükümet merhum Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'in hükümeti." dedi.

Öte yandan, Kuveyt Emirlik Divanı, geçtiğimiz Salı günü Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ABD'de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Çarşamba günü yemin ederek ülkenin yeni Emiri olmuştu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Hülya Avşar Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Töre Ali Palabıyık Josef De Souza Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt Hükümeti istifasını sundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:16:56. #1.15#
title