Kuveyt Genel Kurmay Başkanını Taşıyan Helikopter Bangladeş'te Düştü
Kuveyt Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, Bangladeş'te düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve heyetinin içinde bulunduğu helikopter Bangladeş'te düştü. Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı General Muhammed El Hızır ve beraberindeki heyetin kazadan sağ kurtulduğunu doğruladı.
AĞAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı Muhammed el Hızır ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu helikopterin Silit bölgesinde iniş sırasında yoğun sisin pilotun görüş mesafesini kapatması sonucu ağaçların üzerine düştüğü bildirildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin pazartesi günü Bangladeş'te ziyarete başladığı belirtildi. Düşen helikopterde ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi.
Kuveyt Genel Kurmay Başkanı General Muhammed El Hızır