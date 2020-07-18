Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı. Kuveyt resmi haber ajansının (KUNA) haberine göre, Emirlik Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bakan es-Sabah, Emirin sağlık durumuyla ilgili ayrıntı vermedi. Kuveyt Emiri Ekim 2019'da da ABD'de sağlık kontrolünden geçmişti. Kaynak: AA