Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.
18.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:24
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.
Kuveyt resmi haber ajansının (KUNA) haberine göre, Emirlik Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Bakan es-Sabah, Emirin sağlık durumuyla ilgili ayrıntı vermedi.
Kuveyt Emiri Ekim 2019'da da ABD'de sağlık kontrolünden geçmişti.
Kaynak: AA