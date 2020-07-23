- Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti
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- Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

- Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti Dört gün önce sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, tedavi için ABD'ye gitti.

23.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:02

- Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

KUVEYT - Dört gün önce sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, tedavi için ABD'ye gitti.

Körfez ülkesi Kuveyt'in Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, geçtiğimiz günlerde bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 91 yaşındaki Sabah, tedavisinin tamamlanması amacıyla sabah saatlerinde özel bir uçakla ABD'ye gitti. Dört gün önce sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Sabah'ın, Pazar günü başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

- Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

Kaynak: İHA

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