Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, sağlık kontrolleri için ABD'ye gitti
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, sağlık kontrolleri için ABD'ye gitti

04.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:04
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, sağlık kontrolleri için ABD'ye gitti

Kuveyt Emiri Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah???????, mutad tıbbi muayeneler için ABD'ye uçtu.

Kuveyt Emiri Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah???????, mutad tıbbi muayeneler için ABD'ye uçtu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, rutin sağlık kontrollerini yapmak üzere ABD'ye gitti.

Kuveyt Emiri Sabah'ın, göreve geldiği 30 Eylül 2020'den bu yana ilk kez sağlık nedenleriyle ABD'ye gittiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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