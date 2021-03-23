Kuveyt Emiri, sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndü
23.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:22
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah????'ın???, rutin sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndüğü açıklandı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah????'ın???, rutin sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndüğü açıklandı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Nevvaf'ın ABD'deki sağlık kontrolleri sorunsuz tamamlandı.
Emir Şeyh Nevvaf'ın 3 hafta önce gittiği ABD'den ülkesine döndüğü bildirildi.
Kuveyt Emiri, 4 Mart'ta rutin sağlık kontrolleri için ABD'ye gitmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay