Kuveyt Emiri Sabah'tan Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup

10.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:28

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan mektup aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, ülkeye gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Kuveytli Bakan, görüşmede Kral Selman'a Emir Sabah'ın mektubunu teslim etti. Mektupta iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yer aldığı ifade edildi.

Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, sürpriz bir ziyaretle bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğu duyurmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah da aynı gün yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Halid el-Carallah da ülkesinin, İran'ın Körfez'deki durumla alakalı gönderdiği mektupları Suudi Arabistan ve Bahreyn'e ulaştırdığını ancak henüz bir cevap alınmadığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından 2 Kasım'da yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili Hürmüz Boğazı Barış Girişimi'nin tam metninin Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun düzenlendiği tarihlerde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Irak'a gönderildiğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekimde, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi, karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA