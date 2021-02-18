Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı
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Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı

18.02.2021 03:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 03:50
Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı

Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, perşembe gününden itibaren parlamento oturumlarının bir ay ertelenmesi yönünde emirlik kararnamesi çıkardı.

Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, perşembe gününden itibaren parlamento oturumlarının bir ay ertelenmesi yönünde emirlik kararnamesi çıkardı.

Kuveyt haber ajansı Kuna'nın olaya ilişkin verdiği haberde, kararnamenin Kuveyt Anayasasının 106'ncı maddesine dayandığı belirtildi.

Söz konusu maddenin, ülke emirine bir ayı geçmemek ve tekrarlanmamak kaydıyla parlamento oturumunun ertelenmesi yönünde kararname çıkarma hakkı tanıdığı kaydedildi.

Kuveyt'te kabinenin kurulmasındaki gecikme nedeniyle hükümet ile muhalefet arasında tırmanan anlaşmazlık ilk kez yaşanıyor. İstifa eden hükümetin olduğu parlamento oturumlarındaki sürekli devam eden aksamalarla milletvekillerinin istifa etmiş bir hükümet başkanına yeniden hükümeti kurma yetkisi verilmesini reddetmesi krizin tırmanmasına neden oldu.

Öte yandan Kuveyt Emiri'nin söz konusu kararnamesi istifa etmiş olan bir hükümetin hazır olduğu parlamento oturumlarının yasal olup olmadığı konusundaki karşıt görüşler olmasından kaynaklandığına işaret edildi. Ayrıca, anayasal bir boşluk oluşmaması için iki hafta içinde hükümetin kurulması gerekiyor.

Ancak oturumların anayasaya aykırı olduğunu öne sürenlere karşı Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim tartışmalara hakkında yaptığı açıklamada, istifa etmiş olan bir hükümetin bulunduğu parlamentoda oturum düzenlemenin yasal olduğuna dair emsaller bulunduğunu vurgulamıştı.

Krize götüren süreçte neler oldu

Ülkede yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Ancak milletvekillerinin "Anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah Halid aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesi üzerine, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan'a istifalarını sunmuştu.

Bunun ardından Başbakan Sabah Halid hükümetin kurulmasından bir ay sonra 13 Ocak'ta istifasını sunmuş, Kuveyt Emiri de 18 Ocak'ta hükümetin istifasını kabul etmişti.

Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Şeyh Sabah Halid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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