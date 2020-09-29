Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

29.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:08
Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle tatil ilan etti.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Charles Michel Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Eddie Newton Ali Palabıyık
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 22:08:32. #1.15#
title