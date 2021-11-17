Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü - Haberler
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Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çıkardığı af kararnamesinden yararlanan yurt dışındaki muhalif hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çıkardığı af kararnamesinden yararlanan yurt dışındaki muhalif hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü.

Yerli bir haber sitesi "Gazeten'de" yer alan habere göre, eski muhalif milletvekili Musellem el-Berrak, ülkeye dönüşü sırasında yaptığı açıklamada, "Tatlı suya duyulan özlem gibi Kuveyt halkını özledik." dedi.

Yeniden Kuveyt'te olduğu için Allah'a şükreden Burak, Emir Sabah'a da güzel dileklerde bulundu.

Ülkeye dönen eski milletvekili Halid et-Tahus da Emir Sabah'a teşekkür etti.

Berrak ve Tahus'la birlikte Muhammed el-Belihis, Nasır er-Radas ve Meşal ez-Zayidi isimli 3 aktivist de ülkeye döndü.

Pazartesi günü de eski muhalif milletvekilleri Ceman el-Harbaş, Mübarek el-Mutayri ve Salim el-Azmi de af kapsamında Kuveyt'e dönen isimler olmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, 7 Kasım'da ülke dışında bulunan eski milletvekilleri ve aktivistleri kapsayan af kararnamesi taslağını Emir Sabah'a sunulmak üzere onaylamıştı.

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim de 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı hükümlüler için iki af kararnamesi çıkarıldığını duyurmuştu.

Kuveyt Emiri'nin 8 Kasım'da çıkardığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan af kararnameleriyle 11 kişinin cezalarının sona erdiği, 24'ünün cezalarında ise indirime gidildiği kaydedilmişti.

Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 5'i daha ülkeye döndü

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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