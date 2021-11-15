Kuveyt Emiri'nin affettiği gıyabi hükümlülerden 3'ü ülkeye döndü
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çıkardığı af kararnamesinden yararlanan yurt dışındaki muhalif hükümlülerden 3'ü ülkeye döndü.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çıkardığı af kararnamesinden yararlanan yurt dışındaki muhalif hükümlülerden 3'ü ülkeye döndü.
Eski muhalif milletvekili Ceman el-Harbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mübarek el-Mutayri ve Salim el-Azmi ile Kuveyt Uluslararası Havalimanına ulaştıklarını ifade etti.
Harbaş ve beraberindekileri kalabalık bir grup karşıladı.
Kuveyt Emiri'nin 8 Kasım'da çıkardığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan af kararnameleriyle 11 kişinin cezalarının sona erdiği, 24'ünün cezalarında ise indirime gidildiği kaydedildi.
Eski muhalif milletvekili Musellem el-Berrak'ın da 17 Kasım Çarşamba günü ülkesine döneceği aktarıldı.
Kuveyt Bakanlar Kurulu, 7 Kasım'da ülke dışında bulunan eski milletvekilleri ve aktivistleri kapsayan af kararnamesi taslağını Emir Sabah'a sunulmak üzere onaylamıştı.
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim de 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı hükümlüler için iki af kararnamesi çıkarıldığını duyurmuştu.
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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri