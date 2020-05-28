Kuveyt Emiri'nden, Suudi Arabistan Kralı'na dostluk içerikli yazılı mesaj
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Kuveyt Emiri'nden, Suudi Arabistan Kralı'na dostluk içerikli yazılı mesaj

Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e dostane ikili ilişkiler ve ortak öneme haiz meselelere ilişkin yazılı bir mesaj gönderdi.

Kuveyt Emiri'nden, Suudi Arabistan Kralı'na dostluk içerikli yazılı mesaj
28.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:49

Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e dostane ikili ilişkiler ve ortak öneme haiz meselelere ilişkin yazılı bir mesaj gönderdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Riyad ziyareti kapsamında; Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi Turki bin Muhammed, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ahmed, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'a gönderdiği mesajını iletti.

Mesajda, kardeş iki ülke arasındaki sağlam dostluk ilişkileri, bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip bazı meseleler ele alındı.

Körfez ülkeleri arasındaki ziyaret trafiği

Umman Sultanı Heysem bin Tarık yaklaşık bir hafta önce Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Muskat'ta kabul etmişti.

Bu ziyaretten hemen önce de Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, önce Kuveyt ardından da Katar'ı ziyaret etmişti. Ziyaretleri sırasında Katar Emiri Şeyh Temim ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelen Bin Alevi, Sultan Bin Heysem'in mesajlarını kendilerine iletmişti.

Körfez ülkeleri arasında son zamanlarda gerçekleştirilen ziyaret ve mesaj trafiğinin içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken bazı medya organlarında yer alan haberlerde bu hareketlilik, Körfez krizine çözüm bulma girişimleri şeklinde değerlendiriliyor.

Körfez krizi nedir?

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, 5 Haziran 2017'de Katar'a tüm kara ve hava sahasını kapatarak ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Doha, bu süre içinde ön koşulsuz diyalogla krizin aşılması tutumundan vazgeçmediğini bildirmiş, Kuveyt ise krizin tarafları arasında ara bulucu rol üstlenmişti.

Körfez ülkesi Umman'ın tarafsız tutumunun da bölgedeki sorunları hafifletmede ara bulucu rol oynamasına izin verdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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