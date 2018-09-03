Kuveyt Emiri Katar Krizini Görüşmek İçin ABD'ye Gidiyor

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile "Katar krizi"ni görüşmek üzere bugün ABD'ye gidecek.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şeyh Sabah'ın çalışma ziyaretinde bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede, ABD ile Kuveyt arasındaki, ticaret ve yatırım ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağı belirtildi. İki ülke liderinin, bir yıldır süren Katar krizinin masaya yatırması bekleniyor. - İstanbul