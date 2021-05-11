Kuveyt Emiri İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki "insanlık dışı" uygulamalarına son vermesini istedi
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Kuveyt Emiri İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki "insanlık dışı" uygulamalarına son vermesini istedi

Kuveyt Emiri İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki 'insanlık dışı' uygulamalarına son vermesini istedi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'i, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik "insanlık dışı" uygulamalara son vermeye çağırdı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'i, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik "insanlık dışı" uygulamalara son vermeye çağırdı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, Mescid-i Aksa'da yaşananları ve İsrail güçlerinin burada tansiyonu yükselten uygulamalarını kınadı.

Tel Aviv yönetiminden, İsrail güçlerinin "insanlık dışı" uygulamalarına son vermesi ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin ibadet özgürlüğüne saygı göstermesini talep eden Emir Sabah, Kuveyt'in bu uygulamalar karşısındaki ilkeli ve kararlı duruşuna vurgu yaptı.

Emir Sabah ayrıca, ülkesinin, Filistin halkının yanında durduğunu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına olanak sağlayan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşma çabalarını desteklediğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nde bazı noktaları havadan vurmuş, Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 9'u çocuk 25 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 115'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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