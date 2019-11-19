Kuveyt Emiri hükümeti kurma görevini Dışişleri Bakanı'na verdi

19.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:04

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanı'nı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Sabah, bugün hükümetin kurulmasını içeren Emirlik kararnamesi yayımladı.

Kararname uyarınca hükümeti kurma görevi, Dışişleri Bakanı Halid el-Ahmed es-Sabah'a verildi.

Kuveyt Emiri Sabah, geçen hafta istifa eden Başbakan Cabir es-Sabah'ı hükümeti 8'inci kez kurması için görevlendirmiş ancak Sabah, "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında dillendirilen iddialardan aklanması gerektiğini" belirterek görevi kabul etmemişti.

- Hükümet krizi çıkmıştı

Başbakan Cabir es-Sabah'ın 14 Kasım'da istifa etmesi üzerine, Savunma Bakanı Nasır es-Sabah (Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu) cumartesi günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "hükümetin, orduya ait fonda gerçekleştirilen aşırı harcamalardan dolayı istifa ettiğini" açıklamıştı.

Kuveyt Emiri Sabah'ın, dün Savunma Bakanı olan oğlu ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevden alması, "Kuveyt'te hükümet krizi" şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: AA