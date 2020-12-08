Kuveyt Emiri, hükümet kurma görevini yeniden Sabah'a verdi
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Kuveyt Emiri, hükümet kurma görevini yeniden Sabah'a verdi

08.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:29
Kuveyt Emiri, hükümet kurma görevini yeniden Sabah'a verdi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni hükümeti kurma görevini yeniden istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a verdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni hükümeti kurma görevini yeniden istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a verdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yayımladığı kararnameyle yeni hükümeti kurma görevini yeniden istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a verdiğini duyurdu. Başbakan Sabah, 2 gün önce milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından anayasal bir adım olarak Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Nevvaf'a hükümetin istifasını sunmuştu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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