- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
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- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

29.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:27

- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

KUVEYT - Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 91 yaşındaki Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
- Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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