Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

29.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:21
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 91 yaşındaki Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:26:58. #1.15#
title