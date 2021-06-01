Kuveyt Emiri, Filistin meselesinin ülkesinin önceliği olduğunu belirtti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Filistin meselesinin dün olduğu gibi bugün de ülkesinin öncelikli meselesi olduğunu ifade etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Filistin meselesinin dün olduğu gibi bugün de ülkesinin öncelikli meselesi olduğunu ifade etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emir Sabah, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile beraberindeki heyeti Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.

Kuveyt Emiri, görüşmede haklı Filistin meselesinde ülkesinin değişmez ve destekleyici bir tutum içinde olduğunu belirtti.

Filistin meselesinin, dün olduğu gibi bugün de Kuveyt devletinin öncelikli meselesi olduğunu vurgulayan Emir Sabah, ayrıca Filistin meselesinin Arap ve İslam dünyasında merkezi bir konuma sahip olduğunu da aktardı.

Emir Sabah, uluslararası meşru kararlar ve Arap Barış Girişimi uyarınca başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda kardeş Filistin halkının yanında yer aldıklarını ifade etti.

Iştiyye ise Kuveyt devletinin ve halkının, Filistin meselesine sınırsız desteğini; Filistin halkına yardımlarını takdir ederek, Kuveyt Emiri Sabah'a içten teşekkürlerini sundu.

Filistin Başbakanı'nın Kuveyt ziyareti çerçevesinde ilerleyen saatlerde Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Iştiyye'nin bazı Körfez ülkelerini kapsayan turu çerçevesinde dün geldiği Kuveyt ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy