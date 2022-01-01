Kuveyt Emiri es-Sabah, Bahreyn Kralı Al Halife'ye bölgesel meseleleri içeren bir mektup gönderdi - Haberler
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Kuveyt Emiri es-Sabah, Bahreyn Kralı Al Halife'ye bölgesel meseleleri içeren bir mektup gönderdi

Kuveyt Emiri es-Sabah, Bahreyn Kralı Al Halife'ye bölgesel meseleleri içeren bir mektup gönderdi
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'ye bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan bir mektup yolladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'ye bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan bir mektup yolladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı başkent Manama'daki Es-Safiriyye Sarayı'nda kabul etti.

Dışişleri Bakanı Sabah, görüşmede, Kuveyt Emiri Nevvaf es-Sabah'ın yazılı mektubunu Al Halife'ye teslim etti.

Mektubun, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Buna karşılık Bahreyn Kralı, ülkesinin "Kuveyt ile ikili ilişkiler, kardeşlik bağları ve temellerini geliştirme ve sağlamlaştırma konusundaki ulaştıkları ileri düzeyden" gurur duyduğunu ifade etti.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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