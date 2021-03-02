Kuveyt Emiri, Başbakan'ın sunduğu yeni kabine listesini onayladı
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Kuveyt Emiri, Başbakan'ın sunduğu yeni kabine listesini onayladı

02.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:55
Kuveyt Emiri, Başbakan'ın sunduğu yeni kabine listesini onayladı

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından sunulan yeni kabine listesini onayladığı bildirildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından sunulan yeni kabine listesini onayladığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Emirlik kararnamesinde, Başbakan Sabah Halid'e 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevinin verildiği hatırlatıldı.

Emir Nevvaf'ın bu kararnameyle Başbakan'ın sunduğu yeni hükümet listesini onayladığı kaydedildi.

Yeni hükümet listesinde 4 yeni isme yer verildiği, eski kabinede bulunan 11 bakanın ise yerlerini koruduğu aktarıldı.

Kuveyt'te hükümet krizi süreci

Kuveyt'te geçen yılın son ayında yapılan seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de yeni hükümet göreve başlamıştı.

Ancak milletvekillerinin "Anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasındaki gecikme ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah Halid aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesi üzerine, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan'a istifalarını sunmuştu.

Bunun üzerine Başbakan Sabah Halid hükümetin kurulmasından bir ay sonra 13 Ocak'ta istifasını sunmuş, Kuveyt Emiri de 18 Ocak'ta hükümetin istifasını kabul etmişti.

Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Sabah Halid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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