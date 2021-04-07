Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Muhammed El-Sabah Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah 7-8 Nisan'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlık tarafından, söz konusu ziyaret kapsamında 8 Nisan'da Bakanların eş-başkanlıklarında Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite'nin (İOK) ikinci toplantısı düzenleneceği belirtilirken, Toplantıda, iki ülke arasında işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde atılacak müşterek adımların ele alınması ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı