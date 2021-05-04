Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Libya Başbakanı Dibeybe ve Menfi ile ikili ilişkileri görüştü
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Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Libya Başbakanı Dibeybe ve Menfi ile ikili ilişkileri görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Libya Başbakanı Dibeybe ve Menfi ile ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Trablus'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Trablus'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Sabah ile Dibeybe arasındaki görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş da hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile iki kardeş halkın çıkarları doğrultusunda bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesinde Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt'i ziyaret davetinin yer aldığı bir mektup iletti.

Kuveytli Bakan, ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinden övgüyle söz etti.

Kuveyt Emiri'nin davetine bir an önce icabet edeceğini kaydeden Menfi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve iki ülke halkının taleplerinin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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