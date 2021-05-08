Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, basın açıklaması düzenledi
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Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, basın açıklaması düzenledi

Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, basın açıklaması düzenledi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaklaşık 3,5 yıl süren Körfez krizinin çözümünde Fas'ın kararlı bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaklaşık 3,5 yıl süren Körfez krizinin çözümünde Fas'ın kararlı bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Tunus, Libya, Cezayir ve Fas'ı kapsayan Kuzey Afrika turu kapsamında Fas'ın başkenti Rabat'a geldi. Sabah ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabah, ülkesinin Körfez krizinin tarafları arasında oluşan çatlağı giderme noktasında kararlı davrandığını hatırlatarak, Fas'ın da bu krizin çözümünde net ve kararlı bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Sabah ayrıca iki kardeş ülke olan Fas ve Kuveyt arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerden övgüyle söz etti.

Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, basın açıklaması düzenledi
Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, basın açıklaması düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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