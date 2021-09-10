Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını açıkladı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi, Kuveyt'in başkanlığında 21 üye ülkenin katılımıyla başkent Kahire'de toplantı düzenledi,

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, toplantıdan sonra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak basın toplantısında Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krize değindi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin Körfez ve Arap krizini sona erdirdiğini ve sorunu düzeltmek için yeni bir ruh ortaya çıktığını kaydeden Sabah, Kuveyt ve diğer bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacaklarına dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da New York'ta 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere Arap bölgesindeki durumu görüşmek üzere bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olarak kabulüyle ilgili ise Ebu Gayt, 24 Afrika ülkesinin bunu protesto ettiğini ve bu kararı onaylamak veya reddetmek için konunun ekim ayında Afrika Birliği zirvesine sunulacağını kaydetti.

Arap zirvesinin tarihiyle ilgili olarak da Ebu Gayt, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un kendisine zirvenin Mart 2022'de yapılması yönündeki kararını bildirdiğini, Suriye'nin zirveye katılımı hakkında konuşmak için ise henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci