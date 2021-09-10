Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını açıkladı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi, Kuveyt'in başkanlığında 21 üye ülkenin katılımıyla başkent Kahire'de toplantı düzenledi,

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, toplantıdan sonra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak basın toplantısında Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krize değindi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin Körfez ve Arap krizini sona erdirdiğini ve sorunu düzeltmek için yeni bir ruh ortaya çıktığını kaydeden Sabah, Kuveyt ve diğer bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacaklarına dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da New York'ta 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere Arap bölgesindeki durumu görüşmek üzere bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olarak kabulüyle ilgili ise Ebu Gayt, 24 Afrika ülkesinin bunu protesto ettiğini ve bu kararı onaylamak veya reddetmek için konunun ekim ayında Afrika Birliği zirvesine sunulacağını kaydetti.

Arap zirvesinin tarihiyle ilgili olarak da Ebu Gayt, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un kendisine zirvenin Mart 2022'de yapılması yönündeki kararını bildirdiğini, Suriye'nin zirveye katılımı hakkında konuşmak için ise henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, bazı Arap ülkelerinin Arap uzlaşmasını teşvik etmede rol oynayacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 04:39:35. #1.16#

title