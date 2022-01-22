Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da - Haberler
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Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da

AA - Haberler | Güncel

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'nın konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın konuşması BEYRUT - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı...

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'nın konuşması

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın konuşması BEYRUT - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da

Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da

Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da

AA - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Kuveyt, Güncel, Haber

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