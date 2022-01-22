Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan'da

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'nın konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın konuşması BEYRUT - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı...

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'nın konuşması

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın konuşması BEYRUT - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.