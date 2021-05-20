Kuveyt Dışişleri Bakanı: "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuveyt Dışişleri Bakanı: "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek"

Kuveyt Dışişleri Bakanı: 'BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek'
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasir el- Muhammed es- Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça İsrail'in cinayetlerine son vermeyeceği uyarısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasir el- Muhammed es- Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça İsrail'in cinayetlerine son vermeyeceği uyarısında bulundu.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulundaki (BMGK) "Filistin Özel Oturumu"nda konuşan Sabah, Kuveyt olarak işgalci bir güç konumundaki İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği tüm suçları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Filistin davasının hem İslam hem Arap alemi için merkezi bir dava olduğunu vurgulayan Bakan Sabah, şöyle devam etti:

"Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak kalacaktır. 1967 sınırlarının bir parçasının bile ihlal edilmesine müsaade edilmemelidir. İlk kıblemiz olan kutsal Mescid-i Aksa da tüm Müslümanlar için özel bir mekandır."

Kuveytli Bakan, Arap ve uluslararası girişimler neticesinde İsrail'in saldırılarının durdurulabileceğini söyleyerek, "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgalci yönetim cinayetlerine son vermeyecek. Nerede olursa olsun, hesap sorulmadığı müddetçe suç ve saldırılar artacaktır."

Bakan Sabah, ülkesinin İsrail saldırılarının durdurulması için Arap, İslami ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm girişimlere destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: 'Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?'
Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?"
Kuveyt Dışişleri Bakanı: 'BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecektir.'
Kuveyt Dışişleri Bakanı: "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecektir."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuveyt Dışişleri Bakanı: "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:03:20. #1.16#

title