Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı.

Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı

TRABZON - Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçilerden 132'si karayolu ile Trabzon'da 14 günlük karantinaya alındı. Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğüne 5 otobüsle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateş taramasından geçirilen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi.

Kaynak: İHA