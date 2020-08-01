Kuveyt, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Kuveyt, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Cezayir'de 1223, Kuveyt'te 453, Lübnan'da 61'e yükselirken, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
01.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Cezayir'de 1223, Kuveyt'te 453, Lübnan'da 61'e yükselirken, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 1223'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 556 yeni vaka tespit edilmesiyle, vaka sayısının 30 bin 950 olduğu, 20 bin 988 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 453'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 491 artışla 67 bin 448'e ulaşırken, 58 bin 525 kişi de sağlığına kavuştu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 61'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık 175 kişinin daha virüse yakalandığını, böylece toplam vaka sayısının 4 bin 730'a yükseldiğini duyurdu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 323 kişide Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 15 bin 555'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında şu ana dek 85 kişinin hayatını kaybettiği, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 6 bin 598 olduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, son olarak 254 kişinin enfekte olduğunu, 346 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 60 bin 760, can kaybının 351, iyileşen kişi sayısının 54 bin 255 olduğunu bildirdi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Böylece vaka sayısının 110 bin 911'e yükseldiği, can kaybının 174, sağlığına kavuşanların sayısının 107 bin 578 olduğu belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 15 kişide daha virüs tespit edildiği, 10 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1208'e, iyileşenlerin sayısının 1094'e çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

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