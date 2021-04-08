Kuveyt Başbakanı Sabah, ülkesinin Yemen'de siyasi çözüm için tüm çabaları desteklediğini söyledi
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Kuveyt Başbakanı Sabah, ülkesinin Yemen'de siyasi çözüm için tüm çabaları desteklediğini söyledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Kuveyt Başbakanı Sabah, ülkesinin Yemen'de siyasi çözüm için tüm çabaları desteklediğini söyledi

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ülkesinin Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için gösterilen tüm çabaların destekçisi olduğunu belirtti.

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Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ülkesinin Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için gösterilen tüm çabaların destekçisi olduğunu belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Halid es-Sabah, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ve beraberindeki heyeti başkent Kuveyt'teki Es-Seyf Sarayı'nda kabul etti.

Başbakan Sabah görüşmede, "Kuveyt, kardeş Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması ve krizin sona ermesi için tüm çabaların destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Sabah ayrıca ülkesinin, siyasi bir çözüme ulaşmak ve Yemen halkının insani sıkıntılarının sona erdirilmesi için Suudi Arabistan'ın başlattığı girişimi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Yemen ajansı Saba'nın haberinde de Dışişleri Bakanı Bin Mübarek'in ülkesindeki son durumun ve krizin çözümü için atılan uluslararası ve bölgesel çabaları değerlendirmek üzere Kuveyt'te gittiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunmasına yönelik "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlatmıştı.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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