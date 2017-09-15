Kuveyt Başbakanı Sabah, Resmi Temaslar İçin Türkiye'ye Geldi

Kuveyt Başbakanı Sabah, resmi temaslar için dün Ankara'ya geldi. Kuveyt Başbakanını mevkidaşı Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Sabah'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde tercih ettiği ayakkabıların benzerini giydiği görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.



Resmi tören, Başbakan Yıldırım ve Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.



Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.



İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Sabah, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Yıldırım, Sabah'a, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti. Yıldırım ve Sabah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.



Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mübarek Al Hamad Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde görüştü. İki başbakan, görüşmelerinin ardından ülkeleri arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Yatırımların artırılması için çifte vergilendirmenin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın yanı sıra şu anlaşmalar imzalandı: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin eğitim ve Öğretimi Alanında İşbirliği Protokolü; Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında anlaşma; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu Arasında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Alanında mutabakat; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında işbirliği; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasında Mutabakat."



ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NDA KABUL ETTİ

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

KILIÇDAROĞLU İLE AYNI SPOR AYAKKABIYI TERCİH ETTİ

Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yaparken giydiği spor ayakkabıların benzerini tercih ettiği görüldü.











