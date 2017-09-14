Kuveyt Başbakanı Sabah Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.



Yıldırım'ın, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sabah ile baş başa görüşmesinin ardından iki Başbakan başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.



Çankaya Köşkü'ndeki görüşme, 1 saat sürdü.



Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.